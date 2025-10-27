Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым спорам

Китай и США на переговорах в Куала-Лумпуре достигли «рамочного консенсуса» по решению торговых вопросов. На это обратил внимание министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с американским госсекретарем Марко Рубио.

«Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник выразил надежду, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу, готовиться к взаимодействию на высоком уровне и создавать условия для развития двусторонних отношений»,— сообщило агентство «Синьхуа».

Дональд Трамп накануне начал турне в Азию, в ходе которого он, как ожидается, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры могут пройти на фоне эскалации торговой войны между странами: в последние недели итай объявил о введении экспортного контроля на редкоземельные металлы и связанные с ними технологии в электронике и военной продукции, после чего Трамп сообщил о введении 100-процентных пошлин на поставки из Китая с ноября.