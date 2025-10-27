Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В КЧР участника СВО освободили от ответственности за неуплату алиментов

В Зеленчукском районном суде Карачаево-Черкесской Республики завершили рассмотрения дела в отношении местного жителя. Его обвиняли в неоднократной неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей (по ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с 01 января по 28 февраль 2023 года, обвиняемый без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов. Общая задолженность за указанный период составила 32 тыс. руб.

В материалах уголовного дела есть подтверждение факта участия обвиняемого в специальной военной операции и награждения государственной наградой. Постановлением суда уголовное дело и уголовное преследование в отношении него прекращено.

Постановление в законную силу не вступило.

Мария Хоперская

