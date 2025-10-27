В Ульяновске арестовали еще одного курьера телефонных мошенников

В Ульяновске по обвинению в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) арестована жительница областного центра, выполнявшая обязанности курьера в составе группы телефонных мошенников. Об этом в понедельник сообщило УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, ранее, 20 октября в дежурную часть отдела полиции Заволжского района обратилась 76-летняя местная жительница с сообщением о факте мошенничества. Выяснилось, что женщине позвонил мошенник, представившийся оператором связи, который сообщил о необходимости продления срока договора телефонной связи, в связи с чем попросил сообщить ее персональные данные. Далее все происходило по стандартной схеме обмана: женщине стали звонить лжесотрудники военной прокуратуры, правоохранительных органов и Центробанка, они в том, что ее средства хотят похитить мошенники, в связи с чем средства, которые она хранила дома, необходимо, передать «инкассатору» для размещения в банке на специальном «безопасном» счете, который на самом деле и является счетом мошенников.

Женщина перечислила мошенникам через банкомат 523 тыс. руб., а оставшиеся 469 тыс. руб. передала молодой девушке-курьеру, которая правильно назвала кодовое слово «родня».

Как сообщает полиция, сотрудниками отдела уголовного розыска в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержана ранее судимая 21-летняя подозреваемая. Она пояснила полицейским, что нашла в мессенджере объявление о легком заработке, от «работодателей» получала адреса, по которым нужно было приезжать и забирать деньги. Часть полученной суммы, оставляла себе в качестве вознаграждения.

Ранее в Ульяновской области уже были арестованы еще как минимум четыре курьера телефонных мошенников. Всем им грозят длительные сроки лишения свободы.

Также в понедельник полиция сообщила еще о двух жертвах мошенничества. Мошенникам, которые действовали по аналогичной схеме, две пожилые женщины отдали 900 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно. На этот раз женщин напугали тем, что якобы по новому законодательству запрещено держать дома наличные деньги, и их «необходимо задекларировать, для чего передать инкассатору». Обе суммы для передачи лжеинкассатору одна из пострадавших сама отвозила из Ульяновска в Казань на такси.

Андрей Васильев, Ульяновск