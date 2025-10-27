Биржевая стоимость АИ-92 упала на 3% за день впервые с июля

Цена на бензин марки АИ-92 на Петербургской бирже за день упала на 3,21%, до 71, 757 руб. за тонну, следует из данных на сайте торговой площадки. Шесть предыдущих торговых дней стоимость АИ-92 обновляла максимальные значения.

Биржевая стоимость бензина АИ-95 снизилась на 0,03% и составила 79,622 руб. за тонну. Дизельное летнее топливо подешевело на 0,75%, до 61,132 руб. за тонну, стоимость межсезонного дизельного топлива упала на 1,03%, до 62,457 руб. за тонну.

Стоимость тонны топлива для реактивных двигателей на бирже осталась на прежнем уровне в 79,647 руб. Цена мазута увеличилась на 1,39%, до 22,748 руб. за тонну, а сжиженный углеводородный газ подешевел на 2,63%, до 14,825 руб. за тонну.