РЖД модернизирует в 2026 году 77 км путей в Волгоградской области

Железные дороги России планируют капитальный ремонт 77,5 км железнодорожных путей в Волгоградской области в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в Приволжской железной дороге. Ремонт затронет участки, входящие в Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг».

В пресс-службе отметили, что в 2024 году уже модернизировали 32,7 км железнодорожной инфраструктуры. Работы прошли на перегонах Умет-Камышенский — Петров Вал и Цветочный — Палласовка, а также на станциях Гмелинская, Палласовка и Канальная.

В 2025 году Волгоградская область расширила географию контейнерных отправок. Заключены контракты на запуск контейнерных поездов со станции Сарепта в адрес станций Находка-Восточная и Забайкальск. С января по сентябрь 2025 года на Приволжской железной дороге перевезено 193,5 тыс. контейнеров в двадцатифунтовом эквиваленте (ДФЭ), что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нина Шевченко