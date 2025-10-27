На этой неделе россиян ждут шесть рабочих дней. Выходной перенесли с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за Дня народного единства. В результате после шести рабочих дней россиян ждут три выходных. При этом на следующей неделе граждане будут работать только три дня.

“Ъ FM” поговорил с владельцами российских компаний и узнал, как такой график сказывается на бизнесе:

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Разница будет только в тех подразделениях, которые работают на экспорт, потому что календарь праздников России отличается от других стран. Мы выйдем на работу в субботу, но у наших партнеров все равно будет выходной. И, соответственно, когда мы будем отдыхать, они — работать. Поэтому придется работать на телефоне. Возможно, удаленно вне отдыха придется что-то решать, но это единственное неудобство из-за разницы в рабочих календарях между странами». Владелец и президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Изменения в рабочем календаре, безусловно, сказываются на настроении людей, потому что сегодня с утра я уже вижу в нашем внутреннем чате, что людям тяжело настроится на шесть рабочих дней. Но тут же появляется позитив из-за трех выходных предстоящей короткой недели. Не думаю, что изменение графика отражается на работе. Это, скорее, повод порассуждать, улыбнуться. Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Наши клиенты, скорее всего, будут хуже платить на трехдневной неделе, чем на шестидневной. Может быть, кто-то из руководства решит сделать себе более длинные выходные. Отгрузка в трехдневке в расчете на один день будет поменьше, но это не критично, потому что наши клиенты — тоже заводы с непрерывным циклом. Значит, они возьмут чуть больше на шестидневную неделю и все равно будут планировать равномерную работу».

Следующие длинные выходные ожидают россиян — после Нового года. Всего нерабочими будет 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Александра Майданская