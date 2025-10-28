Сточные и не наоборот

Арбитражный суд Башкирии со второй попытки удовлетворил иск ГУП «Уфаводоканал» к владельцу пивзавода в Уфе – АО «АБ ИнБев Эфес». Госпредприятие смогло доказать в суде, что в 2019 году компания превысила предельную допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах. Ранее суды отказывали «Уфаводоканалу», но после изучения дела кассацией республиканский суд частично, но удовлетворил иск: «АБ ИнБев Эфес» должно выплатить около 9 млн руб. при изначальных требованиях 17,2 млн руб.

АО «АБ ИнБев Эфес», владеющему пивзаводом в Уфе, удалось почти наполовину снизить сумму выплат за превышение норм временно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах. В 2021 году «Уфаводоканал» предъявил компании финансовые претензии на 17,2 млн руб., спустя три года арбитражный суд Башкирии обязал «АБ ИнБев Эфес» выплатить 8,8 млн руб.

Как пояснил представитель «Уфаводоканала» в суде, в мае 2019 года по актам отбора проб и результатам анализов сточных вод из контрольных канализационных колодцев «АБ ИнБев Эфес» на Трамвайной улице в Уфе были «зафиксированы сбросы сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ сверх норм допустимых концентраций». По расчету предприятия, компания должна была выплатить за нарушение 17,2 млн руб. Претензионное письмо, направленное в «АБ ИнБев Эфес» в мае 2021 года, осталось без ответа, что послужило поводом для иска в суд.

В ноябре 2022 года арбитражный суд Башкирии отказал «Уфаводоканалу», в феврале 2023 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений. Предприятию не помог даже приговор Октябрьского районного суда Уфы от 25 октября 2022 года бывшей сотруднице «Уфаводоканала» Ларисе Студенкиной. В суде она призналась, что занижала показатели пивзавода по просьбе приятельницы, которая работала там инженером-экологом. Суды пришли к выводу, что «Уфаводоканал» должен был контролировать работу своих сотрудников.

АО «АБ ИнБев Эфес» зарегистрировано в марте 2004 года в Москве. Уставный капитал — 15,8 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году 90,68% акций компании принадлежали AB InBev Efes B.V — совместному предприятию турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. В декабре 2023 года стало известно, что Anadolu Efes решило купить долю партнера, но в августе этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России не одобрила сделку. «АБ ИнБев Эфес» владеет в России 11 пивоваренными заводами.

В ноябре того же года арбитражный суд Уральского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение. Кассация признала, что в пробы была внесена ложная информация об отсутствии превышения ПДК в сточных водах пивзавода, а «отрицательные экономические последствия ненадлежащего исполнения обязательств нельзя возлагать исключительно на предприятие». Он также предложил рассмотреть альтернативные способы расчета компенсации.

При повторном рассмотрении арбитражный суд Башкирии согласился, что «приговором суда подтверждается факт превышения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах», но пересмотрел расчет платы, взяв за основу усредненные показатели превышения ПДК: основной долг он оценил в 5,9 млн руб., а проценты — в 2,8 млн руб.

Это не единственный спор по взысканию с «АБ ИнБев Эфес» компенсации за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ. В декабре 2024 года арбитражный суд Башкирии (также со второго раза) обязал компанию выплатить «Уфаводоканалу» около 7 млн руб. за превышение ПДК в августе – октябре 2019 года. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Самый крупный иск — на 54,4 млн руб. — был рассмотрен не в пользу «Уфаводоканала». Предприятие пыталось взыскать эту сумму с «АБ ИнБев Эфес» за превышение ПДК в сточных водах в 2017–2018 годах, но тогда суды отметили, что истец подал иск за пределами срока давности, в октябре 2021 года.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев отмечает, что позиция суда «выглядит достаточно убедительной». «Суд кассационной инстанции указал на необходимость применения альтернативных методов расчета при отсутствии надлежащих доказательств. Суд первой инстанции не привел убедительных доводов в пользу того, почему максимальные значения должны применяться ко всему объему сточных вод за этот период»,— отметил эксперт.

Булат Баширов