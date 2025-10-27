В Черкесске отправили под стражу водителя, сбившего насмерть 9-летнего ребенка

В Карачаево-Черкесии 33-летний житель города Черкесска стал фигурантом уголовного дела после смертельного наезда на 9-летнего ребенка, произошедшего 23 октября на улице Октябрьская, сообщает пресс-служба СУ СКР по КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мужчина, управляя автомобилем Hyundai Getz, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу несовершеннолетнему пешеходу, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок, ехавший на велосипеде, получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. После ДТП водитель покинул место аварии, оставив автомобиль.

Благодаря оперативной работе сотрудников МВД по КЧР и следователей регионального управления Следственного комитета РФ личность водителя установили, и он был задержан. По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и оставление места преступления. Уголовное дело контролирует прокуратура Карачаево-Черкесской Республики.

Станислав Маслаков