МИД РФ предупредил россиянок о рисках задержания в США

Граждане России, а в особенности женщины, должны тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США, сообщила пресс-служба МИДа.

В сообщении министерства написано, что в последнее время в США вновь стали задерживать граждан России по обвинениям в похищении детей, рожденных в браках с американцами.

Весной в аэропорту Нью-Йорка задержали женщину, которую бывший супруг обвинил в незаконном вывозе из страны их дочери. В свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк в графе «отец», а правоохранители действовали на основании результатов ДНК-экспертизы, которую предъявил бывший супруг россиянки. Второй ребенок задержанной, за которым она и прилетела в Нью-Йорк, находится вместе с отцом. Дочка после ареста матери проживает в России вместе с бабушкой.

«По большому счету, если называть вещи своими именами, речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери»,— заявили в МИД. Там отметили, что посольство РФ в Вашингтоне поддерживает связь с россиянкой и оказывает ей правовую и консульскую поддержку. Россия будет требовать у американской стороны вернуть женщину, обеспечив ее воссоединение с детьми.