Прокуратура добилась появления в селе Александров-Гай уличного освещения
В селе Александров-Гай Саратовской области появилось стационарное уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура Александрово-Гайского района выяснила, что около дома № 11 на ул. Энтузиастов нет стационарного уличного освещения. Надзорный орган указал на угрозу безопасности участников дорожного движения.
После проверки прокуратура внесла представление главе Александрово-Гайского района. В итоге на указанной улице установили освещение.