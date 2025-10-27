Прокуратура добилась появления в селе Александров-Гай уличного освещения

В селе Александров-Гай Саратовской области появилось стационарное уличное освещение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Александрово-Гайского района выяснила, что около дома № 11 на ул. Энтузиастов нет стационарного уличного освещения. Надзорный орган указал на угрозу безопасности участников дорожного движения.

После проверки прокуратура внесла представление главе Александрово-Гайского района. В итоге на указанной улице установили освещение.

Павел Фролов