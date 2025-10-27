МИД Армении назвал Россию близким партнером

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Россия продолжает оставаться близким партнером страны, а отношения между Ереваном и Москвой развиваются. Так, по его словам, Армения «достаточно интенсивно» участвует в работе СНГ и «имеет активную вовлеченность» в ЕАЭС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Арарат Мирзоян

«В этом году состоялись несколько телефонных разговоров и встреч между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Россия продолжает оставаться нашим важным экономическим партнером»,— сказал Арарат Мирзоян на брифинге.

В сентябре Никол Пашинян встречался с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае. Лидеры обсуждали углубление армяно-российских отношений. Затем они встретились в октябре в Душанбе на заседании Совета глав государств.

Лусине Баласян