В Приангарье более 12 часов устраняли последствия крупного ДТП на трассе Р-255

Во вторник в 21:15 местного времени (16:15 мск) в Иркутской области возобновлено движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», перекрытое с восьми часов утра (3:00 мск) из-за крупного ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутской области, уточнив, что движение восстановлено «для всех видов транспорта».

Как сообщалось ранее, на 1325-м км трассы «Сибирь», соединяющей Иркутск и Красноярск, столкнулись семь большегрузов и один легковой автомобиль. Возникший пожар уничтожил пять автомобилей. В ДТП погиб один водитель, еще один получил травмы. Последствия ДТП ликвидировали 19 специалистов и 8 единиц техники.

Движение по трассе было перекрыто в обоих направлениях, был организован маршрут объезда места ДТП.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по факту дорожно-транспортного происшествия.

Влад Никифоров, Иркутск