В ХМАО следователи выясняют причины гибели рыбаков на водоеме

Двое рыбаков погибли в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе регионального СКР. Тела погибших и перевернутая лодка были обнаружены 25 октября в водоеме около 46-го километра автодороги «Подъезд к г. Сургут».

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

По данным ведомства, погибшими оказались жители Сургута 1979 и 1968 годов рождения. Они отправились на рыбалку 22 октября. При осмотре тел следов насильственной смерти не нашли. По данному факту СКР проводит проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

