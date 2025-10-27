Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российский промышленный форум

Ключевая площадка для обсуждения технологического развития страны!

С 12 по 14 ноября 2025 года в г. Уфе состоится Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Инновационный потенциал Уфы».

Фото: ООО БВК

Российский промышленный форум – это:

  • 30 мероприятий деловой программы
  • Участие федеральных и региональных экспертов
  • Деловые встречи «День главного технолога» и «День главного инженера»
  • Биржа контактов
  • 100 предприятий на масштабной выставочной экспозиции
  • Технологические туры на промышленные объекты

Центральное событие – Пленарное заседание «Основа технологического развития страны: наука, производство, кадры», с участием представителей органов власти, промышленности и научных центров

Деловая программа форума включает мероприятия по вопросам технологического развития, машиностроения, роботизации, аддитивных технологий, сварке и контролю, промышленной безопасности, импортозамещению и международной кооперации

Присоединяйтесь к Форуму – обсуждайте ключевые направления развития российской промышленности вместе с лидерами отрасли!

Регистрация на сайте

Место проведения: г. Уфа, выставочный комплекс «УФА-ЭКСПО»

Оргкомитет: (347) 216-45-36, 246-42-81, kongress@bvkexpo.ru

Подписывайтесь: t.me/promexpoufa

ООО БВК

