Российский промышленный форум
С 12 по 14 ноября 2025 года в г. Уфе состоится Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Инновационный потенциал Уфы».
Российский промышленный форум – это:
- 30 мероприятий деловой программы
- Участие федеральных и региональных экспертов
- Деловые встречи «День главного технолога» и «День главного инженера»
- Биржа контактов
- 100 предприятий на масштабной выставочной экспозиции
- Технологические туры на промышленные объекты
Центральное событие – Пленарное заседание «Основа технологического развития страны: наука, производство, кадры», с участием представителей органов власти, промышленности и научных центров
Деловая программа форума включает мероприятия по вопросам технологического развития, машиностроения, роботизации, аддитивных технологий, сварке и контролю, промышленной безопасности, импортозамещению и международной кооперации
Оргкомитет: (347) 216-45-36, 246-42-81, kongress@bvkexpo.ru
