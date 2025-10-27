С 12 по 14 ноября 2025 года в г. Уфе состоится Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Инновационный потенциал Уфы».

Фото: ООО БВК

Российский промышленный форум – это:

30 мероприятий деловой программы

Участие федеральных и региональных экспертов

Деловые встречи «День главного технолога» и «День главного инженера»

Биржа контактов

100 предприятий на масштабной выставочной экспозиции

Технологические туры на промышленные объекты

Центральное событие – Пленарное заседание «Основа технологического развития страны: наука, производство, кадры», с участием представителей органов власти, промышленности и научных центров

Деловая программа форума включает мероприятия по вопросам технологического развития, машиностроения, роботизации, аддитивных технологий, сварке и контролю, промышленной безопасности, импортозамещению и международной кооперации

Присоединяйтесь к Форуму – обсуждайте ключевые направления развития российской промышленности вместе с лидерами отрасли!

ООО БВК