Минздрав РФ модернизирует систему экстренной помощи

Минздрав России в 2025 году реализует масштабную трансформацию системы экстренной медицинской помощи с одновременным идеологическим и технологическим обновлением. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Ставропольский край, где он оценил ход строительства нового корпуса Кисловодской городской больницы.

По словам министра, в этом году по всей стране начинают работу 20 новых приемных отделений — это отдельные новые проекты, не считая ранее начатых. Современные приемные создают пространство, где за короткое время оказывают помощь при экстренных и плановых ситуациях, включая взрослых и детей.

Строители медицинских объектов учитывают специфику оснащения: технологию оказания помощи, виды медицинского оборудования и потребляемую электроэнергию, поскольку объекты высокотехнологичны. Новый корпус Кисловодской городской больницы, задержка сдачи которого вызвала дополнительный контроль, сейчас готов на высоком уровне: ожидается приемка и получение всей необходимой разрешительной документации в ближайшие недели.

Помимо инфраструктурных изменений, персонал направят в ведущие медицинские центры страны для обучения и отработки слаженных действий в приемных отделениях, что повысит качество обслуживания пациентов.

