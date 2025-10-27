Экс-директора агрохолдинга признали банкротом после уголовных дел

В Краснодаре поставлена точка в громком деле о махинациях с кредитами Россельхозбанка — завершена процедура личного банкротства экс-директора агрохолдинга «Маяк» Ирины Окопной, которая осталась должна банку более 5 млрд руб. В 2011 году Ирина Окопная, а также учредитель «Маяка» Андрей Богданов и директор краснодарского филиала Россельхозбанка Николай Дьяченко были осуждены за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суд признал, что фигуранты дела организовали незаконную схему с целью сокрытия проблемной задолженности перед банком: в холдинге «Маяк» создавались фирмы-однодневки, получавшие кредиты для погашения ранее выданных займов. Николай Дьяченко был приговорен к пяти годам колонии, Андрей Богданов — к полутора годам, Ирина Окопная — к одиннадцати месяцам.

В 2016 году в отношении Ирины Окопной было возбуждено новое уголовное дело, на этот раз об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Андрей Богданов к тому времени уехал из России. В отличие от первого дела, обвинение исходило из того, что руководство филиала банка было введено в заблуждение, а не являлось сообщником злоумышленников. Приговор госпоже Окопной был вынесен в 2020 году, данных о нем в базе «Правосудие» нет.

По совокупности двух приговоров Ирине Окопной Россельхозбанк предъявил требования к ней на сумму свыше 5 млрд руб. Должница просила освободить ее от непосильных обязательств, но суд отказался аннулировать задолженность даже после завершения личного банкротства.

Анна Перова, Краснодар