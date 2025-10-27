Чистая прибыль «Ростелекома» за полгода составила около 20 млрд рублей

За прошедшие полгода «Ростелеком» (MOEX: RTKM) перевыполнил основные показатели бизнес-плана, чистая прибыль компании составила около 20 млрд руб., заявил председатель акционерного общества Дмитрий Медведев.

«Валовая выручка составила 147 с лишним млрд руб. Это несколько выше — почти на 2% — результатов, которые запланированы в бизнес-плане»,— сказал Дмитрий Медведев на заседании совета директоров «Ростелекома» (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Медведев, участники совета директоров «Ростелекома» на заседании обсудили особо значимые проекты, изменение доли участия компании в «дочках», заключение долгосрочных договоров на поставку товаров из России. Он добавил, что в повестку заседания также включен внутренний аудит.