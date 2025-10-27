АО «БЭСК» - победитель премии «Лидер конкурентных закупок – 2025»

АО «БЭСК» вошло в число победителей премии «Лидер конкурентных закупок – 2025». Башкирские электросетевики одержали победу в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса».

Булат Гарипов с наградой

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Премия «Лидер конкурентных закупок» по праву считается главным отраслевым событием года в сфере закупок. Это деловая площадка федерального уровня, объединяющая руководителей крупнейших компаний, экспертов и представителей госструктур. Победа в конкурсе – признание экспертным сообществом лучших практик и достижений в области закупочной деятельности. В этом году на соискание награды было подано 170 проектов от компаний из разных отраслей экономики, вфинал вышел 71 проект.

Член Правления - директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Булат Гарипов отметил: «Для нас эта награда - признание эффективности выстроенной системы взаимодействия с поставщиками. Мы последовательно развиваем инструменты открытости и поддержки бизнеса: реализуем программу «выращивания» поставщиков, создаем условия для повышения конкурентоспособности и эффективности участия в закупках. Такой подход позволяет формировать устойчивую экосистему надежных партнеров, повышать качество закупочной деятельности и вносить вклад в развитие региональной экономики».

ООО «Башкирэнерго»