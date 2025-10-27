Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Переславле прокуратура вернула в госсобственность водоем

Переславская межрайонная прокуратура вернула в федеральную собственность водоем общего пользования в Переславль-Залесском округе после проверки по жалобам местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Прокуратура Ярославской области

ЗАО «Прогресс» владело земельным участком, один из контуров которого совпадал с водоемом у деревни Соловеново. Водный кодекс РФ запрещает пересечение границ земельных участков с водными объектами. Прокуратура внесла представление ЗАО «Прогресс» об устранении нарушений. Компания изменила кадастровый план участка и направила данные в Росреестр.

В результате водоем возвращен в федеральную собственность.

Антон Голицын

