В Переславле прокуратура вернула в госсобственность водоем
Переславская межрайонная прокуратура вернула в федеральную собственность водоем общего пользования в Переславль-Залесском округе после проверки по жалобам местных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Прокуратура Ярославской области
ЗАО «Прогресс» владело земельным участком, один из контуров которого совпадал с водоемом у деревни Соловеново. Водный кодекс РФ запрещает пересечение границ земельных участков с водными объектами. Прокуратура внесла представление ЗАО «Прогресс» об устранении нарушений. Компания изменила кадастровый план участка и направила данные в Росреестр.
В результате водоем возвращен в федеральную собственность.