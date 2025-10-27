Электропоезд «Финист» начал курсировать между Екатеринбургом и Красноуфимском

Пригородный скоростной электропоезд «Финист» начал курсировать по маршруту Екатеринбург-Красноуфимск, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Два состава будут курсировать ежедневно.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно расписанию, из Екатеринбурга поезда отправляются в 10:45 и 19:40, а из Красноуфимска — в 06:50 и 14:25. Поезд следует через станцию Дружинино, где происходит смена рода тока. Маршрут включает остановки в ВИЗе, Ревде, Дружинино, Чеботаево, Киргишанах, Бисертском заводе, Ключевой, Афанасьевском и Уфимке.

«Финист» стал первым полностью отечественным двухсистемным электропоездом, работающим как на постоянном, так и на переменном токе. Поезд состоит из пяти вагонов и вмещает 386 пассажиров. Его вагоны оснащены эргономичными сиденьями с USB-разъемами, подъемниками для маломобильных пассажиров, кондиционерами и санитарными модулями. Предусмотрены места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов.

Полина Бабинцева