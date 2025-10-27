В Москве подвели итоги седьмого хакатона «Лидеры цифровой трансформации»

25 октября в кластере «Ломоносов» состоялось главное технологическое событие осени — «ЛЦТ.Фест». Фестиваль стал масштабной многоформатной площадкой, объединившей профессионалов и любителей индустрии цифровизации.

В рамках деловой части мероприятия прошла серия дискуссий и лекций, посвященных главным технологическим трендам года. Участники обсуждали различия в подходах разных поколений в IT-сфере, перспективы развития стартапов в России и вклад российских компаний в глобальную технологическую эволюцию.

На панельной дискуссии «Зачем корпорациям инноваторы, а инноваторам корпорации? Реальный опыт Газпромбанка» эксперты финтех-индустрии обсудили успешные практики сотрудничества крупных компаний и стартапов, трудности внедрения новшеств и перспективы профессионального роста молодых специалистов в быстро меняющейся IT-среде.

«Главный актив современной корпорации — не производственные линии и не бренд, а способность к постоянному обновлению. И ключевой элемент этой способности — талантливые специалисты»,— отметил первый вице-президент Газпромбанка Адель Валиуллин.

Кульминацией дня стала церемония награждения победителей и призеров седьмого ежегодного конкурса мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В торжественной атмосфере представители структур правительства Москвы и компаний-партнеров объявили и наградили победителей и призеров этого года. Организатором хакатона выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а оператором — АНО «Развитие человеческого капитала».

В этом году в нем приняли участие более 11 тыс. человек, что на 20% больше, чем в прошлом. Заявки поступили из всех 89 регионов России и 26 стран мира, таких как Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Южно-Африканская Республика, Иран, Эфиопия и другие.

Для участников было подготовлено 20 интересных технологических задач. В числе постановщиков от города — департамент предпринимательства и инновационного развития, Федеральный центр беспилотных авиационных систем, департамент жилищно-коммунального хозяйства, Главное контрольное управление, департамент финансов, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамент информационных технологий, департамент природопользования и охраны окружающей среды, департамент здравоохранения, Главное архивное управление, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Постановщиками задач от бизнеса выступили «Газпромбанк.Тех», VK Tech, «Лаборатория Касперского», «АФЛТ-Системс» (группа «Аэрофлот»), «Союзмультфильм», «Авито» и «Итэлма», ОЭЗ «Алабуга», X5.

Будучи генеральным партнером мероприятия, «Газпромбанк.Тех» представил на хакатоне сразу две задачи. Команда «ГаZ» одержала победу в разработке геймификации в мобильном приложении банка для повышения финансовой грамотности, а команда CloseAI стала лучшей в разработке сервиса для отслеживания динамики клиентских настроений и проблем по конкретным банковским продуктам в режиме реального времени.

В этом году призовой фонд хакатона составил 40 млн руб. Победители получили денежные премии в размере 1 млн руб. Команды, занявшие вторые и третьи места, получили по 600 тыс. и 400 тыс. руб. Авторы лучших цифровых решений получили возможность внедрить свои разработки.

