Завершено следствие по делу о строительстве футбольного манежа в Твери

Военные следственные органы СКР завершили расследование дела о получении взятки сотрудником строительной организации Дмитрием Шаменковым. В посредничестве при передаче взятки обвиняется еще один сотрудник — Матвей Иванов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2021 году госзаказчик заключил контракт с государственным казенным учреждением «Тверьоблстройзаказчик» на строительство футбольного манежа в Твери. Работы проводились в рамках национального проекта «Демография». Стоимость контракта оценивалась в более чем 900 млн руб.

В 2022 году коммерсанты через господина Иванова передали господину Шаменкову взятку на более чем 8 млн руб. За это фигурант должен был покровительствовать исполнителям, а также содействовать в заключении контрактов субподряда.

У Дмитрия Шаменкова суд арестовал имущество на общую сумму свыше 35 млн руб. Матвей Иванов находится под арестом.

Никита Черненко