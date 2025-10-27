В Ульяновской области за 9 месяцев зафиксирован рост промпроизводства на 8,8%

Ульяновская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО)по индексу промышленного производства за третий квартал, опередив средние показатели по стране на 8%. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем канале в MAX.

По данным Ульяновскстата, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года промышленное производство выросло на 8,8%. В сентябре этот показатель увеличился на 16,8%.

Губернатор Алексей Русских отметил, что основной вклад вносят обрабатывающие предприятия региона. Среди ключевых предприятий гражданского сектора выделяются лакокрасочный завод «Литум. Ульяновск», производитель алюминиевой тары «Арнест», шинный завод «Кордиант Ульяновск» и завод высокоточного инструмента «Халтек». Также хорошие результаты показывают оборонные предприятия.

Глава региона уточнил, что особое внимание уделяется развитию бывших иностранных предприятий, перезапущенных с отечественными партнерами.

Андрей Сазонов