Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Российский лидер отметил, что отношения стран развиваются по плану, самым наилучшим образом.

«Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел»,— cказал Владимир Путин в начале встречи. Цой Сон Хи пообещала исполнить его просьбу.

«Мы с ним (Ким Чен Ыном.— ‘’Ъ’’) в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану»,— добавил президент России.

Ким Чен Ын и Владимир Путин провели переговоры после парада в Пекине в начале сентября. На встрече российский лидер, в частности, обратил внимание на помощь КНДР в боевых действиях с ВСУ в Курской области. Тогда же он пригласил северокорейского лидера посетить Россию.

Лусине Баласян