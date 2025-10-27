Суд отправил в СИЗО сотрудника полиции после смертельного ДТП

Свердловский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лейтенанта полиции, инспектора ГИБДД Павла Санникова. Как сообщает пресс-служба суда, он отправлен в СИЗО до 26 декабря текущего года.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть двух лиц. По версии следствия, вне рабочее время, находясь за рулём автомобиля, он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-2114. В результате два человека, находившиеся в отечественном авто, погибли.