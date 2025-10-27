Журналистке-иноагенту Мароховской назначили исправительные работы

В Магаданской области заочно вынесли приговор главному редактору издания «Важные истории» (объявлено иноагентом, учредитель СМИ внесен в список нежелательных организаций) Алесе Мароховской (объявлена иноагентом). Ей назначили 10 месяцев исправительных работ за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алеся Мароховская (признана иноагентом)

Фото: @marohovskaya Алеся Мароховская (признана иноагентом)

Фото: @marohovskaya

В ведомстве отметили, что журналистка дважды в течение года получала административные штрафы за неисполнение обязанностей иноагента. При этом с августа 2024 года по январь 2025-го она не предоставила в Минюст квартальные, полугодовой и годовой отчеты о своей деятельности.

Алесю Мароховскую внесли в реестр иностранных агентов в 2021 году. По информации прокуратуры, спустя полгода она уехала из России. Сейчас живет за границей. «Важные истории» внесли в список иноагентов Минюста в том же году.

Никита Черненко