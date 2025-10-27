В Ровенскую районную больницу привезли новое цифровое оборудование

В Ровенскую районную больницу, расположенную в рабочем поселке Ровное Саратовской области, доставили современный рентген-аппарат. Его установят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Новое цифровое оборудование обеспечивает высокое качество изображений при минимальной дозе облучения, предназначено для проведения точных и безопасных диагностических исследований. Совсем скоро специалисты займутся монтажом и настройкой системы.

По словам главного врача больницы Светланы Световой, появление в лечебном учреждении современного рентген-аппарата существенно расширит возможности в диагностике. Она отметила, что цифровые технологии помогают своевременно начать лечение пациентов и улучшить исходы.

Павел Фролов