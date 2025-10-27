На ЭКО в нижегородском облбюджете 2026 года предусмотрели 171 млн рублей

В проекте бюджета Нижегородской области на 2026 год предлагается выделить 171 млн руб. на лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При этом на 2027 год и на 2028 год средства не предусмотрены, указано в пояснительной записке к проекту документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Также в проекте бюджета предусмотрены расходы на массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания (неонатальный скрининг): 48,5 млн руб. в 2026 году, 54,7 млн руб. в 2027 году и 55,6 млн руб. в 2028 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году из регионального бюджета тоже выделили на ЭКО 171 млн руб. Этой суммы должно хватить более чем на 900 процедур.

Галина Шамберина