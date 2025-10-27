Суд обязал ДУИ Самары снести аварийные многоквартирные дома
Суд удовлетворил в полном объеме требования прокуратуры Куйбышевского района об обязании департамента управления имуществом организовать проведение работ по сносу аварийных объектов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Во время проверки соблюдения жилищного законодательства районная прокуратура установила, что дома №9 и №36 лит А на ул. Гаванской признаны аварийными и подлежащими сносу. Все жители домов расселены, но департамент не проводит мероприятия по сносу (демонтажу) аварийных домов с зачисткой территории от строительного мусора.
Судебное постановление вступило в законную силу. Исполнительные документы направлены в органы принудительного исполнения. Надзорное ведомство контролирует вопрос о сносе домов и приведении прилегающей территории в нормативное состояние до фактического устранения нарушений.