Суд обязал ДУИ Самары снести аварийные многоквартирные дома

Суд удовлетворил в полном объеме требования прокуратуры Куйбышевского района об обязании департамента управления имуществом организовать проведение работ по сносу аварийных объектов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во время проверки соблюдения жилищного законодательства районная прокуратура установила, что дома №9 и №36 лит А на ул. Гаванской признаны аварийными и подлежащими сносу. Все жители домов расселены, но департамент не проводит мероприятия по сносу (демонтажу) аварийных домов с зачисткой территории от строительного мусора.

Судебное постановление вступило в законную силу. Исполнительные документы направлены в органы принудительного исполнения. Надзорное ведомство контролирует вопрос о сносе домов и приведении прилегающей территории в нормативное состояние до фактического устранения нарушений.

Руфия Кутляева