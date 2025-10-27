Годовая инфляция в Удмуртии снизилась в сентябре до 9,01%

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась в сентябре до 9,01%, но осталась выше, чем в среднем по стране, где показатель 7,98% соответственно, сообщает пресс-служба Банка России. За месяц цены в регионе поднялись на 0,53%.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цены на продукты питания в июле за 12 месяцев увеличились на 11,03% (относительно августа выросли на 0,17%). Сильнее всего год к году подорожали куриные яйца. Однако снизились цены на плодоовощную продукцию за счет поступления на прилавки овощей местного урожая и увеличения поставок с юга РФ. Услуги предприятий общепита подорожали за год на 15%: рестораторы переносили издержки на закупку продуктов, аренду и оплату труда в цены.

Цены на непродовольственные росли «умеренно», прибавив за год 5,3%, за месяц — 0,53%. Чистящие средства за год подорожали на 4,1%, косметика и парфюмерия — на 7,03%. При этом снизились цены на смартфоны (-6,83% за год). «Этому способствовало постоянное охлаждение спроса на них в условиях высоких ставок по потребительским кредитам»,— говорится в сообщении.

Услуги в регионе подорожали за 12 месяцев на 11,5%, за месяц — на 0,98%. Наиболее заметно подорожали образовательные услуги, что связано с традиционным повышением их стоимости в начале учебного года: за год прирост цен составил 20,9%.

Анастасия Лопатина