EXEED представил технологию Texxeract и новую дизайнерскую концепцию бренда

Бренд EXEED представил новое направление по комплексному развитию электромобилей и гибридов Texxeract «Energy Cube». Его цель — создание уникальных технологий, повышающих эффективность, производительность и безопасность автомобилей на новых источниках энергии.

Фото: предоставлено ООО "Уфа-Авто"

Речь идет об инновационной комплексной технологической платформе EXEED для силовых установок PHEV, REEV и BEV. Ее технологические преимущества были подтверждены многочисленными тестами в реальной эксплуатации. Передовые технологии обеспечивают надежную физическую защиту батареи, гарантируя стабильность даже в экстремальных условиях. Так, Texxeract повышает эффективность по трем ключевым направлениям (дальность хода, скорость зарядки, энергопотребление). Так, например, полностью электрические модели поддерживают ультрабыструю зарядку от 20% до 80% за 10 минут. Система также поддерживает онлайн-мониторинг в реальном времени для защиты пассажиров.

EXEED EXLANTIX ES стал первым в мире автомобилем, сертифицированным по стандарту NESTA в Китае. Передовой электрический привод, высочайшие аэродинамические характеристики и умная электроника гоночного уровня обеспечивают ускорение до 100 км/ч всего за 3,7 секунды (для электрической версии модели ES). EXEED — единственный премиальный бренд на новых источниках энергии с данной конфигурацией. Кроме того, Texxeract включает уникальную систему полного привода «Four Power Unit» Full-Time AWD, которая обеспечивает непрерывную передачу крутящего момента на все четыре колеса.

Еще одним важным событием стал анонс новой дизайн-концепции EXEED — Perpetua (в переводе с латинского «вечный», «непрерывный»). Вдохновленная мифом об Атлантиде и движением океанских волн, философия нового дизайна воплотилась в трех новинках бренда:

— Спортивная версия EXEED EXLANTIX ES GT использует цветовую тему Abyssal Jewel. Профиль автомобиля проработан для достижения мягких, но динамичных форм, а плавные поверхности гармонично сочетаются с выразительными линиями.

— EXEED RX представляет тему Starlight Ocean. Его дизайн изначально был сосредоточен на плавных пропорциях и скульптурных линиях кузова. Уникальные технические детали полностью передают ощущение «Да Ци» — китайского понятия, означающего величие и благородство.

— EXEED EXLANTIX ES Sports Sedan имеет фронтальную часть, аналогичную ES GT, а также элементы из углеводородного волокна. Для улучшения аэродинамики новинка получила иное решение нижней части бампера, удлиненные боковые юбки и крупный задний диффузор, подчеркивающие экстремально спортивную сторону философии Perpetua.

Фото: предоставлено ООО "Уфа-Авто"

Технология Texxeract ляжет в основу стратегии развития EXEED, а новая дизайн-концепция станет эстетическим ориентиром будущих продуктов бренда. Texxeract 2.0 будет применен уже в обновленном RX и на новых моделях ES7, ET8 и ET9 до конца 2027 года.

