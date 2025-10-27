Турецкая армия не хочет менять прописку

Как узнал “Ъ”, Турция задумалась о переформатировании своих военных миссий в Сирии и Ираке после того, как ее многолетний противник Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила в воскресенье, 26 октября, о выводе своих сил с турецкой территории и переброске их в северные районы Ирака. Источник “Ъ”, близкий к управлению по коммуникациям в администрации турецкого президента, пояснил, что внутренние дебаты о будущем турецкого военного присутствия за рубежом ведутся, однако в целом власти рассматривают возможную эвакуацию из Сирии и Ирака как утрату позиций. В интересах Анкары — продолжить миссии даже несмотря на то, что их основная причина, активность РПК, теперь исчезла.

Турецкая бронетехника возле контрольно-пропускного пункта Хабур на границе Турции и Ирака во время военных учений, 27 сентября 2017 года

Фото: ILYAS AKENGIN / AFP / Esat News Турецкая бронетехника возле контрольно-пропускного пункта Хабур на границе Турции и Ирака во время военных учений, 27 сентября 2017 года

Военное присутствие Турции в Сирии и Ираке «будет по возможности переформатироваться». Это допустил в разговоре с “Ъ” источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, комментируя новые шаги РПК по прекращению вооруженной борьбы с Анкарой. «Неформально военные объекты (на сирийской и иракской земле.— “Ъ”) остаются теми активами, которые позволяют оказывать влияние в рамках региональной конкуренции, поэтому уход (турецких войск.— “Ъ”) рассматривается как утрата позиций»,— пояснил собеседник “Ъ”. По его словам, в турецкой элите ведутся дебаты по поводу сокращения расходов на военные операции за рубежом, однако есть «четкое понимание» того, что рисунок угроз сохраняется.

«Во-первых, сирийское крыло РПК, отряды народной самообороны, следует своим правилам,— указал источник “Ъ”.— Во-вторых, ситуация в Ираке остается неоднозначной из-за риска "реинкарнации" "Исламского государства" (признано в России террористическим и запрещено.— “Ъ”) и многочисленных связей РПК с иракской элитой». Отдельно собеседник “Ъ” обратил внимание на то, что внутри РПК есть фракции, которые могут быть категорически не согласны с процессом разоружения и планировать продолжение вооруженного сопротивления.

О своем роспуске РПК, которая больше 40 лет вела вооруженную борьбу за права курдов, объявила 12 мая — в соответствии с призывом своего основателя Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок в Турции. В воскресенье, 26 октября, организация пошла на новый шаг, официально сообщив о выводе всех своих сил с турецкой территории. В ходе церемонии, проводившейся в горном районе на севере Ирака, полевые командиры РПК объявили о намерении «предпринять новые практические шаги для устранения все более серьезных угроз» и «заложить основы свободной, демократической и братской жизни». РПК уточнила, что ее силы также были выведены с позиций вдоль турецкой границы, где «существует потенциальная опасность конфликта или провокаций».

Именно присутствие РПК в граничащих с Турцией районах было основной официальной причиной, по которой Анкара больше десяти лет вела военные операции в Ираке и Сирии.

Во время пленарного заседания 21 октября Великое национальное собрание (парламент) продлило военный мандат на эти военные миссии еще на три года. Это произошло по запросу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором отмечается, что сохранение вблизи турецких границ ячеек РПК и «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено) «представляет прямую угрозу региональному миру, стабильности и безопасности». Это решение вызвало критику со стороны оппозиции в лице Республиканской народной партии, члены которой сочли, что сохранение турецких войск в Ираке и Сирии противоречит сути мирного процесса с РПК.

Однако турецкое руководство, видимо, противоречий здесь не находит. Официальный представитель президентской Партии справедливости и развития Омер Челик назвал разоружение РПК итогом реализации государственной программы «Турция без террора». «Ликвидация элементов РПК в Турции, а также ее вооруженных и нелегальных структур по всему региону, особенно в Ираке и Сирии, и дальнейшее разоружение являются основополагающими принципами процесса освобождения Турции от терроризма,— пояснил господин Челик в соцсети X.— Необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы защитить этот процесс от любых провокаций». Депутат отметил, что «за хаотичной политикой в регионе» стоят некие внешние силы. Что это за силы, уточнять он не стал.

Между тем процесс разоружения РПК не успокоил соседей Анкары.

Действовавшие в Турции боевики, общее число которых, по примерным оценкам, может колебаться в диапазоне от 200 до 300 человек, теперь будут переведены на север Ирака, где находится штаб-квартира группировки. Представители комитета по иностранным делам иракского парламента уже обратились к премьер-министру республики Мухаммеду ас-Судани с требованием дать оценку, как приток боевиков РПК может повлиять на ситуацию в сфере национальной безопасности. Член комитета Мухтар аль-Муссави выразил уверенность, что боевой актив РПК, действовавший на турецкой территории, должны принять Сирия, Иран или страны Южной Азии, но никак не Ирак, который устал быть «стороной региональных конфликтов».

Нил Кербелов