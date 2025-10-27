Турецкая армия не хочет менять прописку
Анкара подыскивает новый формат операциям в Сирии и Ираке
Как узнал “Ъ”, Турция задумалась о переформатировании своих военных миссий в Сирии и Ираке после того, как ее многолетний противник Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила в воскресенье, 26 октября, о выводе своих сил с турецкой территории и переброске их в северные районы Ирака. Источник “Ъ”, близкий к управлению по коммуникациям в администрации турецкого президента, пояснил, что внутренние дебаты о будущем турецкого военного присутствия за рубежом ведутся, однако в целом власти рассматривают возможную эвакуацию из Сирии и Ирака как утрату позиций. В интересах Анкары — продолжить миссии даже несмотря на то, что их основная причина, активность РПК, теперь исчезла.
Турецкая бронетехника возле контрольно-пропускного пункта Хабур на границе Турции и Ирака во время военных учений, 27 сентября 2017 года
Фото: ILYAS AKENGIN / AFP / Esat News
Военное присутствие Турции в Сирии и Ираке «будет по возможности переформатироваться». Это допустил в разговоре с “Ъ” источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, комментируя новые шаги РПК по прекращению вооруженной борьбы с Анкарой. «Неформально военные объекты (на сирийской и иракской земле.— “Ъ”) остаются теми активами, которые позволяют оказывать влияние в рамках региональной конкуренции, поэтому уход (турецких войск.— “Ъ”) рассматривается как утрата позиций»,— пояснил собеседник “Ъ”. По его словам, в турецкой элите ведутся дебаты по поводу сокращения расходов на военные операции за рубежом, однако есть «четкое понимание» того, что рисунок угроз сохраняется.
«Во-первых, сирийское крыло РПК, отряды народной самообороны, следует своим правилам,— указал источник “Ъ”.— Во-вторых, ситуация в Ираке остается неоднозначной из-за риска "реинкарнации" "Исламского государства" (признано в России террористическим и запрещено.— “Ъ”) и многочисленных связей РПК с иракской элитой». Отдельно собеседник “Ъ” обратил внимание на то, что внутри РПК есть фракции, которые могут быть категорически не согласны с процессом разоружения и планировать продолжение вооруженного сопротивления.
О своем роспуске РПК, которая больше 40 лет вела вооруженную борьбу за права курдов, объявила 12 мая — в соответствии с призывом своего основателя Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок в Турции. В воскресенье, 26 октября, организация пошла на новый шаг, официально сообщив о выводе всех своих сил с турецкой территории. В ходе церемонии, проводившейся в горном районе на севере Ирака, полевые командиры РПК объявили о намерении «предпринять новые практические шаги для устранения все более серьезных угроз» и «заложить основы свободной, демократической и братской жизни». РПК уточнила, что ее силы также были выведены с позиций вдоль турецкой границы, где «существует потенциальная опасность конфликта или провокаций».
Именно присутствие РПК в граничащих с Турцией районах было основной официальной причиной, по которой Анкара больше десяти лет вела военные операции в Ираке и Сирии.
Во время пленарного заседания 21 октября Великое национальное собрание (парламент) продлило военный мандат на эти военные миссии еще на три года. Это произошло по запросу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором отмечается, что сохранение вблизи турецких границ ячеек РПК и «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено) «представляет прямую угрозу региональному миру, стабильности и безопасности». Это решение вызвало критику со стороны оппозиции в лице Республиканской народной партии, члены которой сочли, что сохранение турецких войск в Ираке и Сирии противоречит сути мирного процесса с РПК.
Однако турецкое руководство, видимо, противоречий здесь не находит. Официальный представитель президентской Партии справедливости и развития Омер Челик назвал разоружение РПК итогом реализации государственной программы «Турция без террора». «Ликвидация элементов РПК в Турции, а также ее вооруженных и нелегальных структур по всему региону, особенно в Ираке и Сирии, и дальнейшее разоружение являются основополагающими принципами процесса освобождения Турции от терроризма,— пояснил господин Челик в соцсети X.— Необходимо проявлять крайнюю осторожность, чтобы защитить этот процесс от любых провокаций». Депутат отметил, что «за хаотичной политикой в регионе» стоят некие внешние силы. Что это за силы, уточнять он не стал.
Между тем процесс разоружения РПК не успокоил соседей Анкары.
Действовавшие в Турции боевики, общее число которых, по примерным оценкам, может колебаться в диапазоне от 200 до 300 человек, теперь будут переведены на север Ирака, где находится штаб-квартира группировки. Представители комитета по иностранным делам иракского парламента уже обратились к премьер-министру республики Мухаммеду ас-Судани с требованием дать оценку, как приток боевиков РПК может повлиять на ситуацию в сфере национальной безопасности. Член комитета Мухтар аль-Муссави выразил уверенность, что боевой актив РПК, действовавший на турецкой территории, должны принять Сирия, Иран или страны Южной Азии, но никак не Ирак, который устал быть «стороной региональных конфликтов».