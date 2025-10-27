Патогены гнили угрожают семенам озимых на Ставрополье

В Ставропольском крае специалисты филиала Россельхозцентра проверили около 5,7 тысячи образцов семян озимых зерновых культур, что эквивалентно более 310 тысячам тонн семенного материала, сообщает пресс-службаа ведомства.

Фото: пресс-служба Ставропольского филиала Россельхозцентра

Результаты показали распространение патогенов, вызывающих гниль, в том числе альтернариоза, который выявили в 32% образцов. Альтернариоз проявляется темными пятнами на растениях, в пределах которых ткани постепенно отмирают. В 20% случаев эксперты обнаружили плесневение семян, связанное с высокой влажностью во время уборки. Также выявлены и другие заболевания.

Основные причины заражений связаны с неблагоприятными условиями хранения и обработки семян, преимущественно из-за высокой влажности и наличия возбудителей грибковых болезней в почве и растительных остатках. Специалисты отмечают, что распространению корневых и прикорневых гнилей способствует несоблюдение севооборота, применение некачественного семенного материала и отсутствие эффективной предпосевной обработки.

Среди наиболее опасных заболеваний — фузариозная и гибеллинозная гнили, которые поднимаются по стеблю до колоса, значительно снижая урожай и качество зерна. Борьба с этими патогенами осложнена отсутствием эффективных препаратов и требует комплексного подхода, включая использование современных технологий и биопрепаратов. Для предотвращения распространения заболеваний пораженные партии семян были ликвидированы.

Станислав Маслаков