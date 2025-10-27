Банк «Центр-инвест» представил возможности цифровых финансовых активов

Заместитель Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест» Юрий Богданов принял участие в пленарном заседании VII конференции «Трансформация финансовых рынков и финансовых систем в условиях цифровой экономики» в Москве на базе Финансового Университета.

Основная тема конференции 2025 года — «Цифровые активы: соединяя возможности». Программа включала пленарную сессию, шесть тематических секций и молодежную площадку.

На пленарном заседании Юрий Богданов рассказал об опыте работы по внедрению расчетов цифровыми рублями в банке «Центр-инвест»:

— На форуме инновационных финансовых технологий «Финополис 2025» банк «Центр-инвест» презентовал прототип интерфейса по созданию смарт-контракта между участниками процесса бюджетного финансирования: Правительством Ростовской области, ФК «Ростов», банком «Центр-инвест» и Банком России, и продемонстрировал, как цифровой рубль поможет оптимизировать бюджетный процесс при финансировании деятельности спортивного клуба. В дальнейшем этот опыт можно будет транслировать на другие сферы экономики Ростовской области и прийти к результату, когда технологии платформы цифрового рубля и цифровых финансовых активов обеспечат ускорение прозрачных цепочек внутрирегиональных взаиморасчетов, что повысит доступность денежных средств в регионе без инфляционных рисков и снизит уровень неплатежей.

Базовые доклады конференции озвучили представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Банка России, Московской Биржи, операторов информационных систем, финансового бизнеса. На тематических секциях представили проекты бизнес-сообщества и результаты научных исследований в рамках тематики конференции. Молодежная площадка проводилась в формате конкурса лучших исследовательских проектов, охватывающих финансовую повестку цифровизации.

Банк «Центр-инвест» стал участником пилотного проекта Банка России по внедрению цифрового рубля в 2023 году. В 2025 году банк вошел в состав рабочей группы по вопросам участия Ростовской области в проекте «Цифровой рубль». В настоящее время банк «Центр-инвест» запустил в промышленную эксплуатацию расчеты цифровыми рублями для юридических лиц — участников пилотного проекта.

