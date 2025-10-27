В пермских кинотеатрах отмечен всплеск посещаемости

25-26 октября пермские кинотеатры показали лучшую посещаемость за последнее время, сообщает rifey.ru со ссылкой на пресс-службу ЕАИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермские кинотеатры в прошедшие выходные посетили 51,3 тыс. зрителей, что на 70% больше, чем неделю назад (29,7 тыс) и более чем в три раза выше показателя середины сентября (15,7 тыс.) Сборы пермских кинотеатров в конце октября выросли до 18,25 млн рублей.

Рост посещаемости кинотеатров связан с так называемой «битвой сказок». В преддверии школьных осенних каникул в прокат одновременно вышли две российские сказки, которые стали лидерами сборов в Перми: «Горыныч» (6+) (35% сборов) и «Алиса в стране чудес» (6+) (32% сборов).