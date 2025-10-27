Замглавы Нытвы назначен бывший управделами администрации Ильинского

Заместителем главы Нытвенского округа назначен бывший управляющий делами администрации Ильинского округа Александр Косовских. Об этом сообщает газета «Звезда».

Александр Косовских родился в Перми в 1985 году и имеет два высших образования. Проходил обучение по программе «Школа мэров» и занимает пост секретаря ильинского отделения «Единой России». По информации источников газеты «Звезда», краевые власти намерены поддержать кандидатуру господина Косовских на должность главы Нытвы.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 24 сентября в Нытве объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Документы от желающих участвовать в конкурсе принимают с 29 сентября по 31 октября. Кандидаты представят свои программы развития территории 12 ноября.

Напомним, 20 августа 2025 года депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова, его полномочия были прекращены 18 сентября. Врио главы муниципалитета указом губернатора Пермского края назначен нынешний замруководителя округа по территориальному развитию Александр Попов.

