Определен подрядчик для содержания парковок в Перми

Подряд на комплексное содержание 13 платных плоскостных парковок в Перми выиграл ИП Янис Вишняускас. Об этом сообщает «Новый компаньон».

В перечень обслуживаемых площадок вошли парковки в районе дома №68/2 по ул. Ленина, восточнее здания №7 по ул. Пермской, в районе дома №1 по ул. Пушкина, вблизи зданий №21 и 23 по ул. Попова, вблизи здания №52 по ул. Белинского, круглосуточная парковка с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13, парковка возле дома №12 по ул. Окулова и возле дома №25 по ул. Попова. Обслуживать подрядчику необходимо и перехватывающие плоскостные парковки в районе экстрим-парка, в районе остановки «Разгуляй» по направлению в сторону цирка, круглосуточные парковки в районе здания №39 по ул. Мира, в районе дома №45 по ул. Мира и возле дома №1 по ул. Локомотивной. Общая площадь обслуживаемых парковок — почти 29 тыс. кв. м.

ИП Вишняускас Янис Юрьевич был зарегистрирован в 2017 году в Перми. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.