Суд в Москве приговорил основателя ChronoPay Врублевского к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил основателя ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам лишения свободы за хищения на 536 тыс. руб. Суд также назначил ему штраф в 1,5 млн руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Врублевский

Прокурор просил приговорить Павла Врублевского к 12 годам колонии и штрафу в 2,5 млн руб. Остальным фигурантам дела назначены наказания от 7 до 10 лет лишения свободы и штрафы от 50 тыс. до 2 млн рублей.

Согласно материалам дела, с 2019 года Врублевский и его сообщники размещали в интернете ложную информацию о вознаграждениях за участие в опросах и прогнозировании курса валют.

Павел Врублевский находился под арестом с 11 марта 2022 года. Судья зачла ему время нахождения под стражей из расчета «день за полтора». Таким образом, срок его нахождения в колонии сокращается на 5 лет и три месяца. Об условно-досрочном освобождении Врублевский сможет попросить через полгода.

В 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил Павла Врублевского к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом».