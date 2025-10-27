Путин подписал закон об использовании наркотиков при тренировке служебных собак

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службе (ФТС) использовать настоящие наркотики для тренировки служебных собак. Закон позволит ведомствам приобретать наркотические вещества без лицензии и хранить их в служебных помещениях.

Соответствующий проект поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» правительство внесло на рассмотрение 29 августа. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях 21 октября.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года. Сейчас для тренировок собак используют имитаторы наркотиков, запах которых создается химическим путем. В феврале 2025 года МВД заявило, что искусственно созданные наркотики отличаются по запаху от натуральных и снижают эффективность подготовки собак.

Полина Мотызлевская