Вольф Усминский стал почетным гражданином Свердловской области

Свердловскому музыканту, скрипачу, профессору Уральской консерватории Вольфу Усминскому присвоили звание «Почетного гражданина Свердловской области», сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Маэстро 27 сентября отметил свой 95-летний юбилей. В 1943 году он начал обучение в Уральской специальной музыкальной школе, а в1963 году господин Усминский стал руководителем струнного отделения и оркестра «Лицей-камерата».

Вольф Усминский создал первый на Урале камерный оркестр и участвовал в организации Екатеринбургского муниципального камерного оркестра «В-А-С-Н». С 1993 года он возглавляет Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей (ДеМЮКС).

Среди его учеников — всемирно известный скрипач Борис Белкин, лауреат 10 международных конкурсов Граф Муржа, концертмейстер оркестра «Новая опера» Андрей Балашов и главный дирижер Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов.

Вольф Усминский награжден орденом Дружбы, премией губернатора Свердловской области и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Полина Бабинцева

