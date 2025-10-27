Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительницу Ставрополья осудили за фиктивную регистрацию и получение субсидий

Арзгирский районный суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока подозреваемую в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что женщина фиктивно зарегистрировалась в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Через электронный портал осужденная подала заявление с ложными данными и с октября 2023 года по декабрь 2024 года незаконно получала выплаты, общая сумма которых составила более 730 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев

