В Северной Осетии по подозрению в даче взятки задержали еще троих росгвардейцев

В Северной Осетии по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) задержали еще троих сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По ходатайству от следователей в Ленинском районном суде Владикавказа меру пресечения избрали в отношении оперативного дежурного, полицейского бойца ОМОН и оперуполномоченного оперативного отделения специального отряда быстрого реагирования «Нарт» управления Росгвардии по республике. Х. И. Засеева, Т. В. Цаллагова, Г. С. Арунова заключили под стражу на 1 месяц пять суток — до 28 ноября.

Мария Хоперская