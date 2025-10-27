В Ярославле с владельца переданной карты взыскали ущерб от действий мошенников

Фрунзенский районный суд Ярославля постановил взыскать с жителя Ярославля 330 тыс. руб. в пользу жительницы Республики Алтай, пострадавшей от телефонного мошенничества. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В октябре 2023 года 16-летний подросток передал свою банковскую карту третьим лицам, что позволило мошенникам перевести часть похищенных средств на его счет. Потерпевшая обратилась в суд, заявив, что в октябре 2023 года неизвестные, используя переписку в мессенджере, обманом похитили у нее более 900 тыс. рублей. Следствие установило, что 330 тыс. рублей из этой суммы поступили на карту ярославца. Суд признал, что подросток неосновательно обогатился, получив эти средства без законных оснований.

Суд отклонил доводы ответчика о том, что он не знал о поступлении денег на карту, так как передал ее третьим лицам. Суд подчеркнул, что передача карты другому лицу является нарушением условий банковского обслуживания и влечет ответственность за возможные негативные последствия.

На момент решения суда ответчик достиг совершеннолетия. В итоге, с него взыскали 330 тыс. рублей и 107 тыс. рублей в виде процентов за пользование чужими средствами. Проценты будут начисляться до полного исполнения обязательства.

Антон Голицын