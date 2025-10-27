В Астрахани фирме не заплатили за товар на 2 млн, подключилась прокуратура

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» погасило задолженность перед фирмой за поставленный товар на сумму свыше 2 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Астрахани выяснила, что МУП в декабре прошлого года заключило с коммерческой организацией, выполняющей функции поставщика ООО «Комптех НН», договор на поставку компьютерной техники. Фирма передала товар на сумму более 2 млн руб. в июле этого года по накладной, но предприятие не оплатило работу в срок.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес МУП г. Астрахани «Астрводоканал». В итоге предприятие в полном объеме выплатило задолженность.

Павел Фролов