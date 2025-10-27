Спрос на аренду рабочих мест в бьюти-сфере Ставрополя вырос на 9%

В Ставрополе за девять месяцев 2025 года спрос на аренду рабочих мест для мастеров индустрии красоты увеличился на 9%, а интерес к косметологическому оборудованию вырос в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Авито Услуг и Авито Бизнес 360.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Специалисты бьюти-сферы все чаще выбирают коворкинги вместо традиционных салонов. В таких помещениях мастера различных направлений используют готовую инфраструктуру, оплачивая только время работы.

Среди профессионалов наибольший интерес к аренде кабинетов проявили парикмахеры — спрос вырос на 47%. Массажисты стали искать помещения на 26% чаще, бровисты и визажисты — на 13%, тату-мастера — на 6%.

Большинство пользователей (89%), искавших бизнес в сфере красоты в Ставрополе, интересовались его покупкой. Средняя стоимость такого предприятия составила 450 тыс. руб. Ещё 9% хотели снять его в аренду, а 2% искали партнёра.

Значительно вырос спрос на косметологическое оборудование. Аппараты плазменного омоложения стали интересовать покупателей в 3,5 раза чаще, их средняя стоимость составила 104 тыс. руб. Интерес к устройствам для мезотерапии и биоревитализации увеличился вдвое, их цена — 26 тыс. руб.

Спрос на аппараты для физиотерапии вырос на 47%, средняя стоимость достигла 63 тыс. руб. Устройства для RF-лифтинга стали искать на 34% чаще, они стоили в среднем 65 тыс. руб.

Популярностью пользуется оборудование для коррекции фигуры. Интерес к эндосфере — массажному аппарату для улучшения контуров тела — вырос в 2,5 раза, его средняя цена составила 175 тыс. руб. Спрос на устройства для вибромассажа увеличился на 57%, они стоили в среднем 45 тыс. руб.

Интерес к креслам-реклайнерам, используемым для удобства клиентов на различных процедурах, вырос в четыре раза. Их средняя стоимость составила 31 тыс. руб. Солярии стали искать на 58% чаще, несмотря на тренд защиты от солнца, их средняя цена — 160 тыс. руб.

Спрос на машинки и аксессуары для тату и перманентного макияжа увеличился на 56%, их средняя стоимость — 6 тыс. руб. Интерес к оборудованию для электроэпиляции вырос на 13%, оно стоило в среднем 44 тыс. руб.

Тат Гаспарян