Жителя Белорецка приговорили к лишению свободы за наезд на пенсионерку

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор приговорил местного жителя к пяти годам и семи месяцам колонии-поселения за наезд на пенсионерку, признав виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в апреле прошлого года УАЗ, за рулем которого был нетрезвый водитель, при движении задним ходом сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончалась в больнице.

Помимо лишения свободы, суд взыскал с водителя в пользу сына и дочери погибшей по 500 тыс. руб.

По данным пресс-службы прокуратуры, ранее подсудимого уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Майя Иванова