Более 614 млн рублей хотят потратить на выборы в нижегородское заксобрание

На проведение выборов в законодательное собрание Нижегородской области в 2026 году планируют потратить 614,2 млн руб. Об этом говорится в проекте бюджета на будущий год, внесенном в региональный парламент.

Выборы в заксобрание восьмого созыва должны пройти в сентябре 2026 года — одновременно с выборами в Государственную Думу.

Региональный парламент состоит из 50 депутатов, половину которых избирают по одномандатным округам, другую половину — по партийным спискам.

Галина Шамберина