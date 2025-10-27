Восьмой срок президента Камеруна привел к массовым протестам

Конституционный совет Камеруна объявил о победе на президентских выборах действующего главы страны 92-летнего Поля Бийи. По официальным данным, господин Бийя, для которого нынешний срок станет уже восьмым, получил 53,66% голосов. Ведущий кандидат оппозиционных сил Камеруна Исса Черома набрал 35,19% голосов.

Поль Бийя находится у власти с 1982 года и является старейшим действующим президентом в мире. Его обвиняют как в самом решении баллотироваться в президенты, так и в манипуляции результатами. Кроме того, к участию в выборах не был допущен Морис Камто, которого многие считали самым опасным конкурентом действующего главы государства.

Акции протеста начались в нескольких городах Камеруна еще на выходных — перед окончательным объявлением результатов. Особенно активно протестовали жители крупнейшего города страны Дуалы. Некоторые протестующие устраивали баррикады на улицах, жгли автомобильные шины, устраивали столкновения с полицией. Как сообщает Reuters, по меньшей мере четверо участников протестов погибли. Около 100 протестующих, а также оппозиционных политиков и активистов были арестованы за последние дни.

Яна Рождественская