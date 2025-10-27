В Куюргазинском районе новым участникам СВО будут платить по 300 тысяч рублей

Администрация Куюргазинского района ввела единовременные выплаты 300 тыс. руб. тем гражданам, которые подписали контракт с Вооруженными силами Росии для участие в СВО. Постановление, регламентирующее порядок выплат, опубликовано в базе данных Минюста РФ.

В июле прошлого года районный совет принял решение о единовременной выплате контрактникам 20 тыс. руб. Также местный бюджет взял на себя обязательства обеспечить новобранцев вещевым и продуктовым набором на сумму до 10 тыс. руб. Около месяца назад депутаты внесли изменения в решение, оставив в нем лишь пункт о вещевом и продуктовом довольствии.

Спустя два дня администрация ввела выплату 300 тыс. руб. для военнослужащих, подписавших контракт с 1 октября до конца года. Инициатива властей будет финансироваться из районного бюджета.

Идэль Гумеров