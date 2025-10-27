В Самаре суд приговорил к лишению свободы бывшего адвоката за мошенничество

В Самаре суд признал виновным бывшего адвоката Палаты адвокатов Самарской области по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Самарской области.

По версии следствия и суда, не позднее 4 июня фигурант оказывал юридическую помощь подзащитному по уголовному делу о мошенничестве. Адвокат пообещал ему «посодействовать в смягчении наказания за совершенное преступление за денежное вознаграждение» в размере трех млн руб. При этом подсудимый не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Реальной возможности повлиять на приговор суда у него не было.

Подзащитный осознал противоправный характер действий адвоката и обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. При получении денег от подзащитного, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, осужденный был задержан.

Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Руфия Кутляева